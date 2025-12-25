Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС рассказал о переговорах с США по поводу товарищеского матча

Генсек РФС рассказал о переговорах с США по поводу товарищеского матча
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с представителями США по поводу возможного проведения товарищеского матча россиян с американской национальной командой.

«Были контакты с коллегами из Федерации футбола США. Эти контакты развиваются по синусоиде, поскольку коллеги из США ориентируются на позицию и заявления своего президента страны, что, наверное, тоже понятно и объяснимо. Пока что решений и договорённостей о матче наших сборных нет», — приводит слова Митрофанова интернет-портал ТАСС.

Напомним, сборная России отстранена от официальных турниров с 2022 года.

Материалы по теме
«Вектор задаёт государство». В РФС заявили, что проведение матча с США зависит от МИД
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android