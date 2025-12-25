Генсек РФС рассказал о переговорах с США по поводу товарищеского матча

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с представителями США по поводу возможного проведения товарищеского матча россиян с американской национальной командой.

«Были контакты с коллегами из Федерации футбола США. Эти контакты развиваются по синусоиде, поскольку коллеги из США ориентируются на позицию и заявления своего президента страны, что, наверное, тоже понятно и объяснимо. Пока что решений и договорённостей о матче наших сборных нет», — приводит слова Митрофанова интернет-портал ТАСС.

Напомним, сборная России отстранена от официальных турниров с 2022 года.