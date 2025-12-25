«У него не было времени на подготовку команды». Алип — о работе Черчесова в Казахстане

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о российском тренере Станиславе Черчесове. Специалист возглавлял сборную Казахстана в период с июня 2024 года по январь 2025-го.

– Он профессионал своего дела. У него не было времени на подготовку команды. По сути, только неделя перед матчами. Сейчас в «Ахмате» у него хорошие результаты. Хороший тренер.

– Почему при Черчесове Казахстан очень неудачно выступал, не одержав ни одной победы?

– Мало времени было на подготовку команды. Тем более когда многие в клубах мало играют и приходят в сборную без игровой практики, не выдерживая темпа. Игры сборных всегда тяжело даются, — приводит слова Алипа Metaratings.