Transfermarkt: «Реал» обладает самым дорогим составом в мире, «Тоттенхэм» — в топ-10

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг клубов по стоимости составов. Так, по данным источника, самым дорогим составом обладает мадридский «Реал» — общая стоимость игроков первой команды «сливочных» составляет € 1,38 млрд.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит следующим образом:

1. «Реал» Мадрид (€ 1,38 млрд).

2. «Арсенал» (€ 1,29 млрд).

3. «Манчестер Сити» (€ 1,19 млрд).

4. «ПСЖ» (€ 1,19 млрд).

5. «Челси» (€ 1,18 млрд).

6. «Барселона» (€ 1,12 млрд).

7. «Ливерпуль» (€ 1,04 млрд).

8. «Бавария» (€ 980 млн).

9. «Тоттенхэм» (€ 878,5 млн).

10. «Манчестер Юнайтед» (€ 719,5 млн).