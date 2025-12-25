Transfermarkt: «Реал» обладает самым дорогим составом в мире, «Тоттенхэм» — в топ-10

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг клубов по стоимости составов. Так, по данным источника, самым дорогим составом обладает мадридский «Реал» — общая стоимость игроков первой команды «сливочных» составляет € 1,38 млрд.
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит следующим образом:
1. «Реал» Мадрид (€ 1,38 млрд).
2. «Арсенал» (€ 1,29 млрд).
3. «Манчестер Сити» (€ 1,19 млрд).
4. «ПСЖ» (€ 1,19 млрд).
5. «Челси» (€ 1,18 млрд).
6. «Барселона» (€ 1,12 млрд).
7. «Ливерпуль» (€ 1,04 млрд).
8. «Бавария» (€ 980 млн).
9. «Тоттенхэм» (€ 878,5 млн).
10. «Манчестер Юнайтед» (€ 719,5 млн).