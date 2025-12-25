Полузащитник «МЮ» Доргу оценил игру «Ньюкасла» перед матчем 18-го тура АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится завтра, 26 декабря.

«Думаю, они очень высоко прессингуют. Они очень агрессивны как команда, играют очень прямолинейно, и у них очень хорошая полузащита, которая контролирует игру. Поэтому, считаю, против «Ньюкасла» всегда сложно играть.

Они борются за каждый мяч. Это очень агрессивная и сильная команда. Думаю, физическая борьба и сохранение мяча будут важны. Нам нужно стараться доставлять мяч на их половину поля, чтобы они не могли так высоко нас прессинговать», — приводит слова Доргу официальный сайт клуба.