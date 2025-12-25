Transfermarkt: «Зенит» — 69-й клуб в мире по стоимости состава, «Спартак» — 97-й

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг клубов по стоимости составов. Так, «Зенит» занял 69-ю строчку рейтинга — общая стоимость игроков первой команды сине-бело-голубых составляет € 174,9 млн.

«Зенит» оказался рядом с немецким «Фрайбургом» (€ 182 млн) и украинским «Шахтёром» (€ 163 млн). Стоимость состава «Спартака» Transfermarkt оценил в € 131 млн. Соседи красно-белых — «Севилья» (€ 131,4 млн) и «Шеффилд Юнайтед» (€ 129,9 млн).

По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Сергея Семака отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Спартак» — шестой.