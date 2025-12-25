Скидки
«Пари НН» предложил Боселли новый контракт, но Хуан хочет уйти в более статусный клуб

Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасёв ответил на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Хуана Боселли. По словам функционера, нижегородский клуб предложил ему новый контракт, но уругваец хотел бы перейти в более статусную команду.

«Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что ещё ряд российских клубов проявляют к нему интерес. На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждём 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа — посмотрим. Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя. Но мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

