Видео: Валерий Карпин и Матвей Сафонов готовят оливье

Сборная России в социальных сетях опубликовала новогодний видеоролик, на котором запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин и голкипер Матвей Сафонов готовят салат оливье.

Видео доступно на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, а три игры завершились вничью. Единственное поражение подопечные Валерия Карпина потерпели во встрече с Чили (0:2).