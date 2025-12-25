Скидки
В РФС прокомментировали вызов Дзюбы в сборную России ради рекорда

В РФС прокомментировали вызов Дзюбы в сборную России ради рекорда
Генсек РФС Максим Митрофанов поделился мнением по поводу вызова опытного форварда Артёма Дзюбы в сборную России в 2025 году. Футболист был вызван на матч с Гренадой (5:0), чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Дзюбе удалось поразить ворота Гренады, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром сборной России за всю историю.

«Оцениваю позитивно [приглашение Дзюбы в сборную]. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера [Валерия Карпина]. Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчётам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артёмом у него нет.

Он отличный парень и хороший футболист, который тоже очень позитивно воспринял эту историю. Ему удалось забить, было видно по эмоциям Артёма, что он очень этого хотел», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Нельзя переписывать рекорд Дзюбы по голам в сборной России на Кержакова
