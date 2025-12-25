Скидки
«Меня посадили». Матвей Сафонов пошутил о тренировочном процессе в «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на вопрос главного тренера сборной России Валерия Карпина о тренировочном процессе в зарубежном топ-клубе.

«Ну, меня посадили (смеётся). Посадили, и сижу пока что.

Не скажу, что какая-то большая разница, не огромная, просто вопрос в структуре тренировок, как, в принципе, и у каждого главного тренера. Поэтому не скажу, что есть прям специфика какая-то особенная… То, чего нет в России? Да, но просто, наверное, с каким-то пониманием отношения…» — сказал Сафонов в новогоднем видео сборной России.

В декабре Матвей Сафонов вернулся в стартовый состав «ПСЖ»: провёл четыре игры, в том числе сыграл в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в котором отбил четыре пенальти и получил травму.

