Сергей Юран: с удовольствием вернулся бы в турецкий чемпионат

Известный российский тренер Сергей Юран рассказал о своих приоритетах в плане дальнейшей тренерской карьеры.

«Хочется поскорее окунуться в работу. Ожидаю в следующем году приступить. Не исключаю возможность дальнего зарубежья, потому что поработал в Турции — понравилось. Также проверил себя, насколько получается. В РПЛ — посмотрим. Про Первую лигу я всегда говорил, что если есть задача, то интересно. С удовольствием вернулся бы в турецкий чемпионат, потому что там понравилось: уровень, страна живёт футболом. Хочется быстрее окунуться. Мне достаточно месяца, а потом уже тяжеловато без работы. Надеюсь, как можно быстрее вернусь», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.