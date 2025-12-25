Бубнов попросил у Нобеля Арустамяна взять автограф у Карло Анчелотти на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов обратился с просьбой к журналисту Нобелю Арустамяну взять автограф у главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти на чемпионате мира — 2026. ЧМ пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде.

— Подожди, ты знаешь Анчелотти?

— Да, у меня есть две фотографии с ним.

— Близко знаешь?

— Нет, близко не знаю.

— Ты можешь на чемпионате мира, я возьму книгу (автобиография Анчелотти. — Прим. «Чемпионата»), чтоб он расписался.

— Хорошо. Но если они будут играть в Мексике. А они же играют… Где, я же недавно смотрел. А, они играют в США!

— Ну всё равно. Там рядом.

— Тяжело границу пройти.

— Ничего, через каких-нибудь игроков. Что тебе, тяжело, что ли?

— Нет, хорошо, сделаю (улыбается).

— Объясни, кто просит, и [попроси] чтоб по-итальянски написал.

— Что написать?

— Что посчитает нужным.

— А он вас знает?

— Вообще против него мы играли. Он Лобановского упоминает, да, а Лобановский, блин, гонял сборную Италии. Ещё как! — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».