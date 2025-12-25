Скидки
Сергей Юран: «Спартак» — народная команда, и тренировать её должен российский специалист

Сергей Юран: «Спартак» — народная команда, и тренировать её должен российский специалист
Бывший тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию, что главным тренером московского «Спартака» может стать возглавляющий кипрский «Пафос» Хуан Карлос Карседо.

«Я не знаю Карседо, ничего о нём не слышал. Пусть сначала «Спартак» его возьмёт — потом можно о чём-то говорить. Для меня это загадка. Я всегда говорил, что «Спартак» народная команда и тренировать её должен российский специалист. Однако решение принимать руководству. По-моему, по географии в «Спартаке» побывали уже все: испанцы, португальцы, итальянцы, сербы. Продолжать расширять географию? Ради бога. Моё мнение, что «Спартак» должен возглавить российский тренер», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

