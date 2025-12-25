Скидки
Валерий Карпин назвал причины, по которым всегда даёт футболистам выходные

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова о причинах выходных для футболистов.

— Как часто вообще к вам подходят футболисты по поводу продления каникул? Есть такая практика? Я думаю, что иностранцы особенно.
— Всегда подходят. Пытаются всегда. Иностранцы, да, в основном.

— Вы позволяете?
— Рассказывают: перелёт у нас там длинный, вот это всё рассказывают. Я говорю, так у русских тоже длинный перелёт, потому что они никто в России не находятся: они все там либо в Дубае, либо на Мальдивах. Поэтому, говорю, так же они летят издалека. Подходят постоянно, естественно, конечно. Типа ребёнок родился, день рождения у мамы, день рождения у папы — это постоянно.

— Есть какая-то причина, по которой вы всегда отпускаете?
— Ну, рождение ребенка, например, такие прям. Опять же, я понимаю, что это же правда.

— Это просто тяжело подстроить.
— Да. Мы же знаем, когда там у кого кто беременный и срок, поэтому это да. Ну или, наоборот, какая-то плохая новость — надо отпускать, — сказал Карпин в новогоднем видео сборной России.

