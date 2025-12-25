Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» прокомментировали информацию, что клуб рискует не пройти лицензирование в РПЛ

В «Ростове» прокомментировали информацию, что клуб рискует не пройти лицензирование в РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию, что клуб может не пройти процедуру лицензирования и, как следствие, не доиграть этот сезон Мир РПЛ. Ранее сообщалось, что жёлто-синие испытывают финансовые проблемы.

— Есть информация о том, что «Ростов» рискует не пройти лицензирование и не доиграть сезон…
— 100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано всё, чтобы она играла и совершенствовалась, — сообщил Гончаров в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Булыкин: жалко, если такой клуб, как «Ростов», пропадёт из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android