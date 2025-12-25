В «Ростове» прокомментировали информацию, что клуб рискует не пройти лицензирование в РПЛ

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию, что клуб может не пройти процедуру лицензирования и, как следствие, не доиграть этот сезон Мир РПЛ. Ранее сообщалось, что жёлто-синие испытывают финансовые проблемы.

— Есть информация о том, что «Ростов» рискует не пройти лицензирование и не доиграть сезон…

— 100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано всё, чтобы она играла и совершенствовалась, — сообщил Гончаров в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.