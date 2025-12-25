Матвей Сафонов оценил уровень соперников сборной России по товарищеским матчам в 2025 году

Голкипер сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос главного тренера национальной команды Валерия Карпина об уровне соперников в товарищеских матчах в 2025 году.

— Что скажешь, что думаешь вообще в этом году, конкретно в 2025-м, по соперникам? Уже поинтереснее, согласись.

— Да, мне показалось, что прям хороший уровень сопротивления был точно в этих играх. Матчи давались тяжело некоторые в том числе, — сказал Сафонов в новогоднем видео сборной России.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, а три игры завершились вничью. Единственное поражение подопечные Валерия Карпина потерпели во встрече с Чили (0:2).