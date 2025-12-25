Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин назвал непростые матчи сборной России в 2025 году

Валерий Карпин назвал непростые матчи сборной России в 2025 году
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с голкипером Матвеем Сафоновым высказался о товарищеских матчах национальной команды в 2025 году.

— С Ираном было непросто, с Иорданией, наверное, уже из-за нашей игры было непросто. Потом с кем ещё… С Нигерией была хорошая [игра], где ты «привёз», из-за тебя, можно сказать, не выиграли.

— Хороший матч.
— Матч-то хороший (смеётся).

— Вы любите напомнить, конечно. Хорошее вспомнили (улыбается).
— Хорошо, что я не забываю, — сказал Карпин в новогоднем видео сборной России.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей. Единственное поражение подопечные Валерия Карпина потерпели во встрече с Чили — 0:2. С Нигерией россияне сыграли вничью — 1:1, с Иорданией — 0:0, а Иран победили со счётом 2:1.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android