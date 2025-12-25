Скидки
Сборная России сыграет с двумя участниками ЧМ-2026

Сборная России сыграет с двумя участниками ЧМ-2026
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объявил, что российская национальная команда проведет два матча с участниками ЧМ-2026. Игры запланированы на июнь — прямо перед стартом чемпионата мира.

«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира. Есть варианты с разными командами», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.

