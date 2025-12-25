Скидки
Сафонов: в какой-то момент, возвращаясь в Париж, я понял, что чувствую себя уже как дома

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на вопрос главного тренера сборной России Валерия Карпина о жизни во Франции.

— Что тебя впечатлило в хорошую сторону, я имею в виду во Франции? Франция тебе нравится?
— Вообще нравится, да, Париж нравится мне. Наверное, про Париж я скажу идеально, потому что мне очень нравится в Париже. Скажу честно, в какой-то момент, по-моему, это был летний отпуск, я съездил в Россию, и, возвращаясь в Париж, я понял, что чувствую себя уже как дома.

— Ты возвращался типа домой уже?
— Да, да. Я уже после отпуска возвращался домой. Я прям прочувствовал это, и это так сыграло свою роль в том числе, у меня так в голове как-то, ну не переклинило, а щёлкнуло что-то, как показатель. И Париж мне очень нравится, мы живём в прекрасном районе Парижа: просто вышел, даже с собакой погулять — это целое событие всегда, потому что та архитектура вокруг и, наверное, вот виды Парижа, они, наверное, вот есть только в Париже, только в Париже их можно узнать, — сказал Сафонов в новогоднем видео сборной России.

