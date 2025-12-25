«Грубейшая ошибка». Александр Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что руководство московского «Спартака» допустило ошибку, приняв решение отправить в отставку с должности главного тренера первой команды Деяна Станковича. Серб ушёл из клуба 11 ноября этого года. Ранее стало известно, что он возглавил «Црвену Звезду», с которой ранее выигрывал чемпионат Сербии.

— У «Спартака» поставлена игра?

— Да. Станкович, чтобы ты знал, это такая же ошибка, как и с Ивичем в «Краснодаре».

— Нет. Не согласен.

— Грубейшая, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.