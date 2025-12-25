Скидки
Матвей Сафонов рассказал, как планирует встречать Новый год

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ответил, как планирует встречать Новый год.

«У меня была традиция, когда я ещё был в Краснодаре, что мои друзья всегда приезжали. Сначала мы арендовали дом, потом у меня появился дом, все приезжали к нам в гости, и это было три-четыре дня, все заезжали. Сейчас уже у всех дети. В прошлом году я перешёл в «ПСЖ», и тяжело с тем, чтобы добраться, — визы и различные проблемы, такие как дети, которые только появились, и перелёт через Стамбул, естественно, это очень тяжело. Поэтому прошлый год мы пропустили. В этот год, я надеюсь, что всё получится, потому что все уже подают документы на визы. Мне без разницы, когда у нас там будут игры, я знаю, что 31-го ничего не будет, и 31-го все друзья, надеюсь, будут в Париже.

Я прошлый Новый год праздновал в Париже. Кстати, первый раз праздновал на улице Парижа. Там очень красиво, очень много людей, и мы пытались пробиться к арке, но там было очень много людей, и это было невозможно. Но мы уголочек арки видели во дворах… С шампанским на улице? Ни в коем случае, мы остаёмся профессионалами, — сказал Сафонов в новогоднем видео сборной России.

