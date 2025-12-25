Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов ответил, есть ли в «ПСЖ» друзья, с которыми он мог бы встретить Новый год

Матвей Сафонов ответил, есть ли в «ПСЖ» друзья, с которыми он мог бы встретить Новый год
Комментарии

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ответил, есть ли в команде игроки, с которыми он мог бы встретить Новый год.

— У тебя в «Пари Сен-Жермен» есть такие друзья, с которыми ты можешь встретить Новый год, или всё-таки больше пока ещё со своими из России?
— Ну, есть ребята, которые, естественно, сильнее общаются, это, условно, португальцы, которые играют в сборной, которые многие там с детства знакомы. Естественно, они прям хорошо общаются и наверняка встречаются и за полем чаще, допустим, чем я встречаюсь с кем-то. Я хорошо общаюсь с Хвичей [Кварацхелией], можем поболтать, он немножко помнит русский, по-английски можем поболтать, поэтому можем встретиться с Хвичей.

Однако именно вот на Новый год, наверное, я думаю, что если смотреть по прошлому году, то все разъедутся и приедут где-то 1-2-го числа. Но если вдруг кто-то смотрит и кому-то негде будет праздновать Новый год (смеётся), напишите мне, я буду там. Я надеюсь, что всё больше наших будет появляться в Европе и будем уже встречать праздники вместе, — сказал Сафонов в новогоднем видео сборной России.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android