«Он изменился». Игрок «Милана» Рабьо высказался о Рафаэле Леау

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался о своём одноклубнике — португальском вингере Рафаэле Леау.

«Справедливо сказать, что у Рафы Леау есть большой потенциал: он силён, он доказал это. С тех пор как я приехал, Леау изменился. На уровне отношения к делу он стал другим, и это очень важный аспект. Он игрок высокого класса, и мы это хорошо знаем. При этом он должен продолжать расти. Всё зависит от него самого», — цитирует Рабьо La Gazzetta dello Sport.

Интернет-портал Trnasfermarkt оценивает рыночную стоимость Рафаэла Леау в € 70 млн. В нынешнем сезоне он провёл за «Милан» 12 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и одним результативным пасом.