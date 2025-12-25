«Таких вратарей мало». Рабьо отреагировал на новости о возможном уходе Меньяна из «Милана»

Хавбек «Милана» Адриен Рабьо высказался о голкипере итальянской команды Мике Меньяне. Накануне появлялись новости, что вратарь не может договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом.

«Мик говорил со мной несколько лет назад: он уговаривал меня перейти в «Милан». Он мой друг, но прежде всего он очень сильный футболист. Вратарей такого уровня мало в мировом футболе. Слухи о его уходе я не обсуждал, но, как игрок «Милана», очевидно, я надеюсь, что он останется. Такого вратаря будет трудно заменить. Конечно, мы можем высказывать что-то друг другу на поле. Но в команде нет человека, который не хотел бы, чтобы Меньян остался», — цитирует Рабьо La Gazzetta dello Sport.

Меньян играет за «Милан» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.