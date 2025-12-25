Скидки
«Рубин» продлил контракт с 20-летним нападающим

«Рубин» продлил контракт с 20-летним нападающим
Казанский «Рубин» в социальных сетях объявил о продлении контракта с нападающим Энри Мукбой.

«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний нападающий провёл один матч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр.

