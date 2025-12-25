Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» близок к подписанию нового контракта с Романом Зобниным — источник

«Спартак» близок к подписанию нового контракта с Романом Зобниным — источник
Комментарии

Московский «Спартак» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Романом Зобниным, сообщает Metaratings. Нынешнее соглашение между 31-летним игроком и красно-белыми действует до конца сезона-2025/2026. По данным источника, сейчас стороны улаживают последние детали соглашения. Переговоры идут в позитивном ключе, клуб и игрок максимально заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. На его счету 291 игра и 21 мяч за красно-белых во всех турнирах.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Грубейшая ошибка». Александр Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android