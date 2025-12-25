«У человека беда с головой». Дасаев резко ответил на выпад Бубнова

Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на выпад в свою сторону от эксперта Александра Бубнова. У них возник словесный конфликт в публичном пространстве.

Изначально Дасаев заявил, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову оказано чересчур много внимания и похвалы на фоне четырёх сейвов в послематчевой серии пенальти. Это высказывание не понравилось Бубнову: он в очередной раз похвалил Сафонова, а Дасаева назвал «нулевым в пенальти». Теперь же Ринат ответил на этот выпад, предположив, что у Бубнова «беда с головой».

«На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистику, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с «Динамо» Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, ещё были пенальти с командой из Харькова, с «Шахтёром».

Если у человека беда с головой, то что я могу сделать? Мне даже неинтересно, что Бубнов говорит. Меня эти слова не обижают», — приводит слова Дасаева Sport24.