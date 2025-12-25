Рабьо — о «Милане»: с такой командой трудно стать чемпионом

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался о турнирных амбициях своей команды в нынешнем розыгрыше Серии А. По итогам 15 туров «Милан» занимает второе место в таблице чемпионата Италии.

«Трудно стать чемпионом с такой командой, как у нас сейчас, потому что в составе мало игроков с опытом больших побед. Особенно речь о трофеях в чемпионате, который представляет собой долгий и трудный путь.

Финишировать в первой четвёрке — основная задача «Милана», и мы это знаем. Но лично я стремлюсь к чему-то большему, потому что, если есть шанс провести сезон на 10 баллов, нельзя довольствоваться шестью-семью баллами.

Я говорю другим игрокам «Милана», что мы должны иметь чемпионское мышление и стремиться запрыгнуть как можно выше. Задача опытных игроков, вроде меня, дать понять менее опытным одноклубникам, как приятно побеждать.

У меня нет татуировок, но я мог бы сделать одну, если удастся завоевать скудетто. Это была бы очень важная татуировка. Я считаю себя человеком, который много обдумывает, прежде чем что-то сделать. И да, в случае нашего чемпионства я мог бы подумать о татуировке [в честь него]», — цитирует Рабьо La Gazzetta dello Sport.