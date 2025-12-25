Скидки
Рабьо оценил главного тренера «Милана» Аллегри

Рабьо оценил главного тренера «Милана» Аллегри


Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался о роли главного тренера Массимилиано Аллегри в нынешних результатах команды.

«На мой взгляд, то, что изменило «Милан» по сравнению с прошлым сезоном, — это не игрок, не вся команда, а тренер Массимилиано Аллегри со своим штабом. Мы все знаем Аллегри: он хорош, для команды очень важно иметь такого высококлассного тренера как на футбольном, так и на человеческом уровне. Игра под руководством такого тренера влияет на психологию футболистов. Мы знаем, что футбол — это только просто игра с ударами ногами по мячу. И мистер Аллегри это уже давно понял. У нас с ним прекрасные отношения. Он много говорил со мной, помогал на уровне менталитета. Он меня понимает, иногда даже без слов. Это случается не со всеми», — цитирует Рабьо La Gazzetta dello Sport.

