«Мир без «Спартака». Красно-белые опубликовали новогодний фильм

Комментарии

Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал новогодний фильм «Мир без «Спартака». В видео рассказывается история трёх друзей, один из которых после поражения любимого клуба сказал: «Лучше бы этого «Спартака» вообще не было», и его фраза волшебным образом претворилась в жизнь.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр. Чемпионат возобновится после зимней паузы 27 февраля.

