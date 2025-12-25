В РФС ответили, разрешат ли Карпину опять совмещать должности в клубе и сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на вопрос, разрешит ли РФС Валерию Карпину вновь вернуться к совмещению должностей главного тренера в сборной России и клубе Мир РПЛ. Ранее Карпин совмещал работу в «Ростове» и сборной, а позже — в «Динамо» и сборной.

— Карпин после ухода из «Динамо» исключил в ближайшем будущем вариант совмещения работы в сборной и клубе. Можно ли говорить, что РФС больше не согласует Карпину совмещение постов?

— Никогда не говори «никогда», в жизни всё бывает. Базово РФС против совмещения работы тренеров в сборной и клубе. Но в период отстранения от официальных соревнований такое совмещение в отдельных случаях возможно, ряд тренеров, в том числе возглавляющих национальные сборные, совмещают свою работу с клубной.

Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и её сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач. Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил.

Совмещение влечёт повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами, — приводит слова Митрофанова ТАСС.