Нуралы Алип подвёл итоги 2025 года для «Зенита»

Казахстанский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип подвёл итоги 2025 года и первой части текущего сезона Мир РПЛ для сине-бело-голубых. По итогам прошлого сезона «Зенит» стал вторым, на зимний перерыв в этой кампании ушёл, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России.

– Подведи итоги года для себя лично, так и для «Зенита» в целом?
– В целом всё хорошо. В начале сезона было тяжеловато, теряли очки, а в конце более-менее адаптировались. Сейчас почти поднялись на своё место. Задача на 2026 год – быть на первом месте по итогам сезона. Для «Зенита» год не лучший, потому что не взяли чемпионство. Надо набрать обороты и порадовать болельщиков трофеями. Для меня лично всё нормально прошло. Слава богу, что без травм. Это большой плюс для меня.

– Оцени первую часть сезона для «Зенита» по пятибалльной шкале?
– За этот год можно поставить четвёрку из пяти, — приводит слова Алипа Metaratings.

