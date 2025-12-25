Скидки
«Гордость российского футбола!» «Спартак» подколол «Зенит» в новогоднем ролике

«Гордость российского футбола!» «Спартак» подколол «Зенит» в новогоднем ролике
Московский «Спартак» опубликовал креативный новогодний ролик под названием «Мир без «Спартака». В нём пресс-служба красно-белых подколола «Зенит». На одном из кадров запечатлен рекламный щит, на котором изображены бразильские игроки сине-бело-голубых. На щите также написано: «Народная команда. Гордость российского футбола!»

Фото: Скриншот из видео «Спартака»

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ лишь один гол «Спартака» был забит российским футболистом — уроженцем Санкт-Петербурга Игорем Дмитриевым, являющимся воспитанником «Зенита» и сыном бывшего игрока сине-бело-голубых Сергея Дмитриева.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр. Чемпионат возобновится после зимней паузы 27 февраля.

Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
