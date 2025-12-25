Бубнов назвал игрока «Спартака», который не хочет играть за красно-белых

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал игрока московского «Спартака», который не хочет играть за красно-белых. По словам эксперта, таким футболистом является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.

— Ты знаешь, что сейчас к Станковичу много игроков [«Спартака»] свалить хотят?

— Кто?

— Ведущие игроки.

— В «Црвену Звезду»?

— Да.

— Кто?

— Ну Маркиньос уже в открытую об этом говорил, потому что он у него там играл (бразилец пересекался со Станковичем в венгерском «Ференцвароше». — Прим. «Чемпионата»). И Барко с удовольствием уйдёт. На крайний случай в Аргентину. Он не хочет играть в «Спартаке», а это лучший игрок, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».