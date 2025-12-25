Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал игрока «Спартака», который не хочет играть за красно-белых

Бубнов назвал игрока «Спартака», который не хочет играть за красно-белых
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал игрока московского «Спартака», который не хочет играть за красно-белых. По словам эксперта, таким футболистом является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.

— Ты знаешь, что сейчас к Станковичу много игроков [«Спартака»] свалить хотят?
— Кто?

— Ведущие игроки.
— В «Црвену Звезду»?

— Да.
— Кто?

— Ну Маркиньос уже в открытую об этом говорил, потому что он у него там играл (бразилец пересекался со Станковичем в венгерском «Ференцвароше». — Прим. «Чемпионата»). И Барко с удовольствием уйдёт. На крайний случай в Аргентину. Он не хочет играть в «Спартаке», а это лучший игрок, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Грубейшая ошибка». Александр Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android