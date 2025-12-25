Бубнов объяснил, почему Станкович позволял себе эпатажные выходки в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поведении бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист крайне эмоционально реагировал на некоторые решения судей, перед своим уходом из клуба Деян вступил в перепалку с журналистом, задавшим ему вопрос.

— А ты знаешь, подожди, знаешь причину, Станкович её озвучил, что он так себя вёл?

— Ну что он там рассказал?

— Знаешь?

— Кого он там обвинил? Кроме себя.

— Ты знаешь? Он сказал: «Я так вёл себя из-за судей. Они меня провоцировали». И судьи его действительно провоцировали. Своими решениями! «Спартак» знаешь сколько очков потерял из-за [судейских] ошибок? Он бы сейчас за чемпионство боролся, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».