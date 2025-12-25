«Уверен, не по сценарию». Генич — о новогоднем ролике «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о новогоднем ролике московского «Спартака». В видео рассказывается история трёх друзей, один из которых после поражения любимого клуба сказал: «Лучше бы этого «Спартака» вообще не было», и его фраза волшебным образом претворилась в жизнь.

«Трахтенберг, конечно, артист! Уверен, что не по сценарию пошёл, а решил импровизировать. Хороший ролик! Новогодний», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ этого сезона. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр.