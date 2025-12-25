Скидки
«Балтика», «Пари НН» и «Акрон» заинтересованы в нападающем ЦСКА — источник

«Балтика», «Пари НН» и «Акрон» заинтересованы в нападающем ЦСКА — источник
Нападающий московского ЦСКА Артём Шуманский привлёк внимание нескольких российских клубов. В услугах форварда заинтересованы «Акрон», «Пари Нижний Новгород», «Балтика», а также сербский «Партизан». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, для «Акрона» Шуманский не является приоритетным вариантом усиления линии нападения. Для «Пари НН» — одним из таковых, для «Балтики» — запасным. Больше всего заполучить Артёма жаждет «Партизан», но на текущий момент не в состоянии оформить сделку по его переходу.

Отмечается, что Шуманский с высокой долей вероятности покинет ЦСКА в зимнее трансферное окно. К армейцам форвард присоединился летом 2024-го. В этом сезоне он провёл 14 матчей и забил один гол.

