Рагнар Сигурдссон: «Краснодар» заслуживает второе чемпионство подряд

Бывший футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон пожелал своему бывшему клубу во втором сезоне подряд стать чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги.

«Желаю «Краснодару» стать чемпионами, они заслуживают этого. Выиграть чемпионат дважды — это потрясающе, надеюсь, всё получится у «Краснодара»», — приводит слова Рагнара Сигурдссона интернет-портал «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 40 очков в 18 встречах. В прошлом сезоне «быки» завоевали первый чемпионский титул в своей истории.

Напомним, Рагнар Сигурдссон выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.