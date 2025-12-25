Бубнов оценил возможное назначение Карседо главным тренером «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что главным тренером московского «Спартака» может стать возглавляющий кипрский «Пафос» Хуан Карлос Карседо.

— Вы одобряете Хуана Карлоса Карседо?

— Я тебе честно скажу. Я прочитал, знаю его достижения, но я его не знаю. Однако это однозначно футбольный человек достаточно хорошего уровня. Теперь смотри. Пример, яркий. Параллель со «Спартаком». Каррера где работал? До «Спартака».

— В «Ювентусе».

— До «Спартака»?

— А, в сборной Италии, помощником Конте.

— Вот. И Конте сказал: «Иди», он его отпустил. И он [Каррера] пришёл, и чего? Стал третьим тренером в «Спартаке». А «Спартак» стал чемпионом.

— Ну это на фарте.

— Ну фарт, не фарт, а в футболе без фарта ничего не выигрывают, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».