Бубнов оценил возможное назначение Карседо главным тренером «Спартака»

Бубнов оценил возможное назначение Карседо главным тренером «Спартака»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что главным тренером московского «Спартака» может стать возглавляющий кипрский «Пафос» Хуан Карлос Карседо.

— Вы одобряете Хуана Карлоса Карседо?
— Я тебе честно скажу. Я прочитал, знаю его достижения, но я его не знаю. Однако это однозначно футбольный человек достаточно хорошего уровня. Теперь смотри. Пример, яркий. Параллель со «Спартаком». Каррера где работал? До «Спартака».

— В «Ювентусе».
— До «Спартака»?

— А, в сборной Италии, помощником Конте.
— Вот. И Конте сказал: «Иди», он его отпустил. И он [Каррера] пришёл, и чего? Стал третьим тренером в «Спартаке». А «Спартак» стал чемпионом.

— Ну это на фарте.
— Ну фарт, не фарт, а в футболе без фарта ничего не выигрывают, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

