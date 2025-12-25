Скидки
Капитан «Локомотива» Баринов назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Комментарии

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал лучшего игрока первой части текущего сезона Мир РПЛ. По мнению Баринова, таковым футболистом является хавбек ЦСКА Матвей Кисляк. Отметим, ранее появилась информация, что сам Дмитрий Баринов вскоре может стать игроком армейцев.

— Какую команду выделите в первой части сезона?
— Выделю первую четвёрку.

— Лучший футболист?
— Пусть будет Кисляк, — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» завершил первую часть нынешнего сезона на третьей строчке. Лидирует в чемпионате России «Краснодар».

