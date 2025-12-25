Президент «Урала» Иванов: лезть в тренерские дела для меня — табу

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не вмешивается в тренерские дела, хотя регулярно находится на скамейке запасных своей команды.

– Почему с Кержаковым не договорились?

– Он был в нашем списке, по нему тоже много разговаривали. Возможно, когда-то мы сможем с ним сотрудничать, но сегодня наш тренер – Василий Березуцкий.

– Говорили, что он просил вас не находиться на скамейке. Вы сказали, что это неправда. Откуда появилась такая информация?

– Это на самом деле неправда. Мы эту тему даже не поднимали. Я сижу на скамейке уже более 30 лет. Ни одному тренеру не советовал, что нужно менять того игрока или делать корректировки. Некоторые вещи принимаю эмоционально, но лезть в тренерские дела для меня — табу. Могу ругать футболистов, но они меня знают — это наша команда, — цитирует Иванова Metaratings.