Бубнов спрогнозировал, сколько очков наберёт ЦСКА в оставшихся 12 турах РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» спрогнозировал, сколько очков наберёт ЦСКА в оставшихся 12 турах Мир Российской Премьер-Лиги. По версии Бубнова, в гостях армейцы наберут 18 очков, дома — 16.

На выезде красно-синие сыграют с «Ахматом», «Балтикой», «Акроном», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Пари НН». На домашней арене примут московское и махачкалинское «Динамо», «Сочи», «Ростов», «Зенит» и «Локомотив».

Таким образом, ЦСКА по версии Бубнова, завершит чемпионат с 70 очками. После 18 туров в активе подопечных Фабио Челестини 36 очков. Отставание от располагающегося на первом месте «Краснодара» составляет четыре очка.

