Гусев рассказал, как отреагировал на утверждение в должности главного тренера «Динамо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, как отреагировал на утверждение в должности наставника бело-голубых. Ранее он занимал этот пост с приставкой «исполняющий обязанности».

— Как вы восприняли назначение – с облегчением или, наоборот, появились мысли – а что делать дальше, как побеждать?
— Понятно, что сразу мысли о работе. Конечно, я понимаю всю мою ответственность и ответственность команды перед болельщиками, перед руководством клуба, перед нашими родными, близкими, я понимаю, какие ожидания у всех.

— Как вы отнеслись к тому, что вас поддержали такие авторитетные люди, как Сергей Степашин, Валерий Газзаев и другие?
— Когда тебя поддерживают люди такого уровня, это, естественно, и приятно, и волнительно, потому что на тебя ложится двойная ответственность, — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».

