Министр спорта Московской области прокомментировал создание команды «Новые Химки»

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов прокомментировал создание команды «Новые Химки». Ранее в СМИ появились новости, что клуб «Новые Химки» проводит просмотр футболистов и будет выступать в первенстве Московской области. По словам чиновника, новая команда не имеет отношения к обанкротившемуся клубу «Химки».

«Команда «Новые Химки» не имеет никакого отношения к футбольному клубу «Химки». Частные лица создали команду, сейчас она будет играть на КФК. Это совершенно новый, обособленный от «Химок» проект. Пока в планах основателей просто выступать на первенстве Московской области», — сказал Абаренов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

