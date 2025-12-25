Скидки
«Он не в футбол играет, у него команда — собаки». Бубнов оценил высказывание Талалаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил высказывание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который заявил, что его команда будет сражаться за чемпионство в Мир РПЛ «до последнего укуса» и «во все зубы».

«Да. Вот он не в футбол играет, у него команда — собаки, которые… Ты помнишь, он сейчас признался, хотя это было ясно. Что он на «Спартак» матом орал. Что такого? Как что? Это же культура. Он культурный чудак, блин. С ним на «вы» надо разговаривать!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На зимний перерыв «Балтика» ушла, занимая пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Калининградцы набрали 35 очков — на пять меньше, чем у лидера чемпионата в лице «Краснодара».

