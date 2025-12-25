Бубнов ответил, какие команды выйдут в РПЛ по итогам этого сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какие команды Лиги Pari, по его мнению, заслужат право выступать в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. Напрямую из второго по силе российского дивизиона в РПЛ выходят две команды. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», второе — «Урал».

«Судя по всему, Василенко в «Факеле»? Да? Ну он опытный, уже выводил, и они сейчас идут с отрывом. Судя по всему, они и выйдут. Второй… «Урал». Там вообще. Ну насчёт Березуцкого, желаем ему удачи, но я посмотрел, как «Урал» играет, сколько очков они дома теряют — это, конечно, ужас. Но любая команда ФНЛ, даже если занимает первое место, когда выходят в РПЛ, сразу усиливаются. Все [команды]», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».