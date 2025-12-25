Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, какие команды выйдут в РПЛ по итогам этого сезона

Бубнов ответил, какие команды выйдут в РПЛ по итогам этого сезона
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какие команды Лиги Pari, по его мнению, заслужат право выступать в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. Напрямую из второго по силе российского дивизиона в РПЛ выходят две команды. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», второе — «Урал».

«Судя по всему, Василенко в «Факеле»? Да? Ну он опытный, уже выводил, и они сейчас идут с отрывом. Судя по всему, они и выйдут. Второй… «Урал». Там вообще. Ну насчёт Березуцкого, желаем ему удачи, но я посмотрел, как «Урал» играет, сколько очков они дома теряют — это, конечно, ужас. Но любая команда ФНЛ, даже если занимает первое место, когда выходят в РПЛ, сразу усиливаются. Все [команды]», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Бубнов назвал игрока «Спартака», который не хочет играть за красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android