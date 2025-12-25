Стала известна команда, которая реже остальных фолила в матчах первой части сезона РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» стал командой с наименьшим количеством фолов в 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале. По данным источника, футболисты сине-бело-голубых нарушали правила 174 раза. У «Ахмата» 217 фолов, у ЦСКА — 219. Чаще других фолили игроки «Балтики» — 360 раз.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

В 19-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с калининградской «Балтикой» на домашней арене.