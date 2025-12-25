Скидки
Мбаппе посетит матч Кубка африканских наций между Марокко и Мали — Le360

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе посетит матч Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали, который состоится в пятницу, 26 декабря, на стадионе «Принц Мула Абдулла», сообщает Le360.

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Марокко
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист может посетить встречу в качестве приглашённого гостя. Мбаппе является большим другом капитана национальной команды Марокко Ашрафа Хакими, с которым они вместе выступали в составе «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал четыре результативные передачи. В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года нападающий сыграл четыре встречи за сборную Франции, забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами.

