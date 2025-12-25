Скидки
«Барселона» может усилить состав защитником из клуба АПЛ — Sport.es

«Барселона» может усилить состав защитником из клуба АПЛ — Sport.es
«Барселона» провела переговоры с окружением центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста в каталонский клуб в зимнее трансферное окно маловероятен, однако обсуждается вариант с его трансфером грядущим летом. Подчёркивается, что сине-гранатовые могут столкнуться с конкуренцией с грандами чемпионата Англии в борьбе за подписание Мурилло.

В нынешнем сезоне защитник «Ноттингем Форест» принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

«Барселона» рассматривает защитника из Бундеслиги в качестве зимнего подписания — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

