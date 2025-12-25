Скидки
Нобель Арустамян назвал историческим футбольный 2025 год

Нобель Арустамян назвал историческим футбольный 2025 год
Российский журналист Нобель Арустамян одним прилагательным охарактеризовал футбольный 2025 год. Он назвал временной отрезок историческим.

«У меня… Исторический. Чемпионом стал «Краснодар» впервые в истории. Я не прав?» — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», заработав 66 очков. Третьим стал московский ЦСКА, набрав 59 очков. По итогам сезона лигу покинул воронежский «Факел», а подмосковные «Химки» объявили о ликвидации.

