Российский журналист Нобель Арустамян одним прилагательным охарактеризовал футбольный 2025 год. Он назвал временной отрезок историческим.

«У меня… Исторический. Чемпионом стал «Краснодар» впервые в истории. Я не прав?» — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», заработав 66 очков. Третьим стал московский ЦСКА, набрав 59 очков. По итогам сезона лигу покинул воронежский «Факел», а подмосковные «Химки» объявили о ликвидации.