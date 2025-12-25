Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот высказался перед матчем 18-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном»

Слот высказался перед матчем 18-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего я хотел бы пожелать всем, кто отмечает Рождество, очень счастливого праздника. Я знаю, насколько важна традиция футбола в это время года в Англии, поэтому для меня большая честь сыграть матч перед нашими болельщиками, особенно потому, что это позволит нам собраться вместе в последний раз в 2025 году. Само собой разумеется, что мы хотели бы завершить год на позитивной ноте. В последние недели мы добились прогресса, но нам как никому другому ясно, что есть ещё области, требующие улучшения. Тот факт, что после очень сложного периода мы не проигрывали в последних шести встречах, говорит о том, что мы на правильном пути, поэтому теперь нам нужно сделать следующие шаги.

Я хотел бы поприветствовать Роба Эдвардса, его игроков и персонал, а также болельщиков и руководство «Вулверхэмптона» на «Энфилде». Они приезжают, борясь за своё будущее, но, независимо от их текущего положения в турнирной таблице Премьер-лиги, мы ожидаем такого же испытания, с которым мы столкнулись дважды в прошлом сезоне, когда нам удалось одержать победу в двух очень сложных матчах», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке, у команды два набранных очка.

Материалы по теме
Стивен Джеррард высказался о будущем Арне Слота в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android